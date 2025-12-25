SAT confirmó que estas personas pagarán menos ISR a partir del 1 de enero de 2026 por la inflación

diciembre 25, 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del 1 de enero de 2026, millones de personas en México pagarán menos Impuesto Sobre la Renta (ISR). El ajuste beneficiará a asalariados, trabajadores independientes y personas físicas que cumplen con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La reducción no es un estímulo discrecional ni un anuncio político. Se trata de un mecanismo automático previsto en la ley, activado por el nivel de inflación acumulada en los últimos años.

La información fue explicada por Bloomberg en Línea, con base en datos oficiales y en la legislación vigente.

El cambio está previsto en el artículo 152 de la Ley del ISR, que establece que las tarifas del impuesto deben actualizarse cuando la inflación acumulada supera el 10% desde la última revisión.

Ese supuesto ya se cumplió. Con la publicación del índice inflacionario de noviembre de 2025, se confirmó que la inflación acumulada desde la última actualización, realizada en noviembre de 2022, rebasó el umbral legal.

Recientemente, se publicó el índice inflacionario de noviembre de 2025, donde ya la inflación acumulada, desde la última actualización que fue en noviembre de 2022, supera el 10%; eso quiere decir que se actualizarán las tarifas para el primero de enero de 2026”, explicó Luis Carlos Figueroa, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), durante una conferencia de prensa.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman el escenario técnico que obliga al ajuste.

De acuerdo con sus registros, la inflación acumulada en ese periodo alcanzó 13.21%, porcentaje suficiente para activar la actualización de las tarifas del ISR conforme a la ley.

Este punto es clave: el ajuste es obligatorio, no opcional, y debe aplicarse de manera general a las tablas del impuesto.

La modificación consiste en elevar los límites de los rangos de ingresos sobre los que se calcula el impuesto.

En términos simples:

Los mismos ingresos quedarán ubicados en rangos más amplios.

La base gravable efectiva será menor.

El ISR retenido o pagado disminuirá, sin que cambie tu salario o ingreso real.

Es decir, ganando lo mismo, pagarás menos ISR a partir de 2026.

El ajuste aplica para:

Personas asalariadas.

Trabajadores independientes.

Personas físicas con actividad empresarial o profesional.

Siempre que estén inscritos y al corriente ante el SAT. No requiere trámites adicionales ni solicitudes especiales.

El SAT dará a conocer las tarifas actualizadas mediante el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

De acuerdo con el calendario fiscal:

Las tablas deberán publicarse a más tardar a finales de diciembre de 2025.

Entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

A partir de esa fecha, los patrones y contribuyentes deberán aplicar las nuevas tarifas en cálculos de retenciones y pagos.

Desde el punto de vista práctico:

No es necesario presentar avisos ni solicitudes.

El ajuste se reflejará automáticamente en recibos de nómina y cálculos de ISR.

Conviene revisar los primeros comprobantes fiscales de 2026 para confirmar la aplicación correcta de las nuevas tablas.

La baja del ISR en 2026 es consecuencia directa de la inflación acumulada y de lo que marca la ley fiscal. No es un beneficio extraordinario ni temporal, sino una actualización técnica obligatoria que busca evitar que la inflación incremente la carga tributaria real de los contribuyentes.

Con información de Bloomberg en Línea, el IMCP y el Inegi, el ajuste ya está confirmado y solo resta la publicación oficial de las nuevas tarifas por parte del SAT.