SAT no te dejará realizar tu declaración anual 2026 sin este requisito obligatorio

marzo 20, 2026

El proceso para presentar la declaración anual 2026, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, se aproxima en México, por lo que los contribuyentes deben prepararse con anticipación para cumplir correctamente con esta obligación ante el Servicio de Administración Tributaria.

Entre requisitos, documentos y pasos a seguir, es fundamental conocer la información necesaria para evitar errores o retrasos. En MILENIO te explicamos de forma clara y puntual qué necesitas para realizar tu declaración anual sin complicaciones.

Puede que las fechas sean confusas ya que existen diversos tipos de declaraciones anuales, por ejemplo, durante el mes de marzo deben presentarla personas morales y empresas.

Por otra parte, las personas físicas deben realizar éste trámite a partir del 1 de abril del año en curso y contarán con un mes completo para hacerlo. La fecha límite será el 30 de abril.

Con la finalidad de facilitar y agilizar el proceso, actualmente la declaración anual para personas físicas debe realizarse a través del portal oficial del SAT.

Ingresa al portal sat.gob.mx

Selecciona Declaraciones para personas y luego Anual

Inicia sesión y comienza tu proceso

Antes de comenzar tu proceso, asegúrate de contar con toda la información y documentación necesaria, pues de no ser así, podrías presentar retrasos al presentar tu declaración. Esto es lo que se te pedirá para continuar:

RFC, que esté actualizado y vigente.

Contraseña digital, puedes generarla o actualizarla a través de SAT ID.

e.firma, como segunda opción en caso de que no tengas contraseña y solo si tu saldo a favor es superior a 10 mil y un pesos o si cambiaste tu cuenta CLABE.

Nombre del banco y CLABE vigente en caso de que tengas saldo a favor.

Incumplir con el envío de tu información fiscal conlleva sanciones económicas muy significativas impuestas por la autoridad tributaria. Las multas actuales por cada reporte omitido oscilan entre los 2 mil 50 y los 25 mil 360 pesos, dependiendo de tu situación.

Además de las penalizaciones económicas mencionadas, el SAT puede exigir el pago total de los impuestos pendientes que no declaraste a tiempo. A este monto se le sumarán recargos y actualizaciones, incrementando tu deuda total con el fisco.