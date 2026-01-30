Salinas Pliego da “paguito” al SAT; cubriría deuda millonaria en 18 cuotas

enero 29, 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Ricardo Salinas Pliego realizará el pago de un adeudo fiscal por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De dicha cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos.

Este acuerdo se produce después de más de una década de litigio entre el SAT y las empresas de Salinas Pliego. Originalmente, el adeudo reclamado por las autoridades ascendía a 51 mil millones de pesos. El conglomerado negoció una reducción, acordando liquidar 32 mil millones.

El pago no se realizará al “chaz chaz“, sino a través de “abonitos“, comenzando con el desembolso inicial de poco más de 10 mil millones este jueves.

En un comunicado, Grupo Salinas afirmó: “Siempre lo hemos dicho y hoy lo reiteramos: Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, cumplen, y siempre han cumplido, con el pago de impuestos”. Esta declaración contrasta con el extenso historial de impugnaciones legales del grupo contra los créditos fiscales.

Como parte del proceso, Total Play, empresa del grupo, se desistió del último amparo que tenía pendiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra un crédito fiscal específico superior a 645 millones de pesos.

La ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que el acuerdo de pago “representa un triunfo histórico del Estado de derecho y la garantía de igualdad en el cumplimiento de obligaciones”.

El resto de la deuda, que supera los 21 mil 700 millones de pesos, sería saldada a través de 18 “pagos chiquitos” futuros, según lo establecido en el convenio.