Reforma Fiscal 2026: nuevas facultades del SAT transforman el cumplimiento tributario empresarial en México

enero 20, 2026

La Reforma Fiscal 2026 se perfila como uno de los cambios más profundos al sistema tributario mexicano en la última década. Su impacto recae directamente en la forma en que las empresas documentan sus operaciones y acreditan la existencia real de sus transacciones.

Durante el webinar “Reformas Fiscales 2026: lo que cambia, lo que impacta y lo que debes preparar”, la especialista Yadira Albor, asesora fiscal y contable de Intelisis, explicó que el cambio más significativo es la creación del concepto de “comprobantes falsos”, que faculta al SAT restringir temporalmente los sellos del emisor del comprobante si la autoridad presume que CFDI no ampara operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, aun y cuando sea un CFDI timbrado por el mismo SAT. Cabe destacar que Albor cuenta con un reciente reconocimiento como una de las fiscalistas más importantes de México en 2026, otorgado por la Revista Defensa Fiscal, un logro que reafirma el valor de su conocimiento, ética y excelencia profesional.

La nueva figura permitirá a la autoridad fiscal considerar falso cualquier comprobante que no represente una operación real o que no guarde relación con la actividad económica registrada del contribuyente. Con ello, la validez de una factura dejará de depender únicamente del timbrado: ahora deberá coincidir con la lógica operativa, la actividad económica y la materialidad que la empresa pueda demostrar.

Entre los cambios más sensibles está la facultad del SAT para restringir sellos digitales de manera inmediata ante la presunción de irregularidades. La resolución de la autoridad para el contribuyente que se presume emite “Comprobantes Falsos” se lleva a cabo en plazo máximo de 24 días, lo que convierte el cumplimiento fiscal en un asunto urgente para la continuidad operativa de cualquier negocio. A este escenario se suma un elemento inédito: los clientes de una empresa bajo la presunción de emitir “comprobantes falsos” deberán corregir sus declaraciones en un periodo de 30 días o arriesgarse a la restricción de sus propios sellos, ampliando así el alcance de la fiscalización de forma directa.

El proceso de verificación también será más riguroso. La autoridad podrá utilizar fotografías, videos y audios durante las visitas domiciliarias, una práctica que confirma la transición hacia modelos de fiscalización más robustos y de respuesta inmediata. Este entorno presionará especialmente a sectores como logística, manufactura, comercio electrónico y servicios especializados, donde el volumen de operaciones y la complejidad de las cadenas de suministro demandan un control documental más sólido.

La relación entre empresas y proveedores también se transformará. Según Albor, será indispensable mantener coherencia entre la actividad económica registrada, las claves de producto o servicio incluidas en los CFDI y la documentación que respalda cada operación. Esto obligará a las empresas a reforzar procesos de auditoría interna y a establecer criterios más estrictos para la selección y validación de proveedores.

Además de estas medidas, la reforma introduce cambios en las reglas para plataformas digitales, ajustes en los procedimientos de cancelación de CFDI, una depuración más estricta del padrón del RFC y aumentos diversos en el IEPS. En conjunto, estas disposiciones reconfiguran el panorama fiscal para industrias como transporte, entretenimiento, videojuegos y bienes de consumo.

“La Reforma Fiscal 2026 no sólo redefine procesos administrativos; inaugura una etapa en la que el cumplimiento tributario se vuelve estratégico y la transparencia operativa es clave para la estabilidad de las empresas”, afirmó Albor. En un entorno más exigente y tecnológicamente vigilado, las organizaciones que fortalezcan sus controles y adopten prácticas de cumplimiento preventivo serán las mejor posicionadas para enfrentar este nuevo ciclo regulatorio.

En este contexto, herramientas como Intelisis ERP 7000 y su módulo de previsión fiscal se convierten en aliados estratégicos, al actualizarse de forma automática conforme a los nuevos requerimientos de la reforma y permitir que las organizaciones se mantengan en cumplimiento sin distraerse de su operación central.