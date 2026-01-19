SAT confirma récord en recaudación

enero 19, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La recaudación del Gobierno Federal durante 2025 alcanzó un nivel histórico al cerrar en 6,045 billones de pesos, cifra que superó en 1.6% lo aprobado en la Ley de Ingresos y representó un crecimiento real anual de 4.8%, informó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino.

Durante su presentación, el titular del SAT destacó que el monto recaudado fue 93 mil 803 millones de pesos mayor a lo previsto para el ejercicio fiscal 2025, cuyo objetivo era de 5.9 billones de pesos, lo que refleja —dijo— un cumplimiento del 101.6% de la meta establecida por el Congreso.

“Antes que nada queremos agradecer a todas y a todos los contribuyentes por contribuir”, expresó Martínez Dagnino al dar a conocer los resultados de los ingresos tributarios y no tributarios de enero a diciembre.

En comparación con 2024, cuando la recaudación total fue de 5.5 billones de pesos, los ingresos del gobierno aumentaron en 487 mil millones de pesos, es decir, casi medio billón de pesos adicionales en un solo año.

El jefe del SAT subrayó que este resultado confirma una tendencia sostenida de crecimiento en los ingresos públicos desde 2019.

De acuerdo con los datos presentados, en los últimos seis años los incrementos anuales se habían mantenido en un rango de 350 a 450 mil millones de pesos, mientras que en 2025 el aumento se acercó por primera vez a los 500 mil millones.

“Cerramos el año con un crecimiento real de 4.8 por ciento”, enfatizó.

Uno de los datos más relevantes del informe fue el desempeño de la recaudación aduanera, integrada por el IVA a la importación, el IEPS de importación y los Impuestos Generales de Importación y Exportación (IGI).

Martínez Dagnino informó que los impuestos al comercio exterior aportaron el 27% de los ingresos tributarios netos, consolidándose como un componente estratégico de las finanzas públicas.

En términos absolutos, las aduanas recaudaron 246 mil millones de pesos más que en 2024, lo que representó un crecimiento real de 16%, muy por encima del promedio general de los ingresos.