Ruth González reitera intención de ir por gubernatura de SLP en 2027

septiembre 24, 2025

Indica respeto a reglas de Morena pero en el Verde no aplican, reitera

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que su partido está listo para competir en solitario en San Luis Potosí rumbo a las elecciones de 2027, aunque lo ideal sería mantener la alianza con Morena.

“Lo ideal es que vayamos juntos en todo, como lo hemos hecho desde los poderes legislativos. Somos aliados. Eso es lo ideal. Pero, los acuerdos y los panoramas pueden ser diversos en cada uno de los estados. El Partido Verde está listo para ir en coalición o para ir solo”, subrayó.

González enfatizó que, a diferencia de Morena, en el PVEM no existe una regla que impida a familiares suceder en un cargo público, por lo que no aplica ninguna restricción de “antinepotismo”.

“Morena lo tiene en sus estatutos, en el Partido Verde no. Respetable, por supuesto, la opinión de nuestra presidenta de la República, pero como lo he dicho y lo reitero: la gente es la que va a decidir y lo hará en un par de años todavía”, explicó.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de suceder a su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la senadora evitó adelantar definiciones y reiteró que cualquier ciudadano tiene el derecho constitucional a votar y ser votado.

“Ahorita, si ustedes me lo preguntan, yo les voy a decir que no. Ya dentro de un par de años, en 2027, las cosas podrán continuar o podrán cambiar”, apuntó.

La legisladora insistió en que, por ahora, su prioridad es el trabajo legislativo desde la comisión que encabeza en el Senado, particularmente de cara a la revisión del T-MEC en 2026.

También destacó que en San Luis Potosí el Partido Verde cuenta con múltiples cuadros políticos y se mantiene como la primera fuerza política del estado.