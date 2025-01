Rusos buscan refugio en México por escapar de la guerra o ser LGTBI

enero 6, 2025

Migrantes de Rusia buscan refugio en México por ser LGTBI o escapar de la guerra, mientras el Gobierno mexicano reporta una subida interanual del 64% en la migración irregular del país euroasiático.

En Tapachula, la mayor ciudad de la frontera sur de México, Tajir asegura haber pertenecido a las Fuerzas Especiales Rusas, pero huyó del país para no participar en la guerra en Ucrania, por lo que ahora pide que México le permita permanecer de manera regular lejos del conflicto.

“Serví en las fuerzas especiales hace 14 años y no quiero participar en la guerra contra Ucrania porque Ucrania está defendiendo su territorio y no quiero disparar a personas que defienden su territorio, no quiero vivir con eso después en mi cabeza. Si la guerra terminara, regresaría”, contó.

México detectó 335 migrantes irregulares de Rusia de enero a agosto de 2024, cuando reportó un récord de más de 925 mil personas de todos los países, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno.

Tajir abandonó Rusia para ir a Kazajstán, luego a Kirguistán y Argentina, y por último a la frontera sur de México, donde compró un altavoz y un micrófono para cantar con el español que ahora sabe.

“Quiero vivir en México, trabajar como profesor de Física-Matemática como antes en Rusia. Ahora estoy cantando tres veces por semana y otros días estoy aprendiendo español, necesito subir el nivel porque necesito vivir en México y trabajar más que en la calle, después quiero alquilar, estoy viviendo en albergue“, narró.

El hombre lleva más de siete meses en Tapachula, donde acudió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que ha negado su petición.

Él dice que su intención no es llegar a Estados Unidos, sino establecerse un tiempo en México, donde algunos ciudadanos piden apoyarlo.