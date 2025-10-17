Tribunal ruso condena a 15 “terroristas” ucranianos

octubre 17, 2025

Un tribunal militar ruso sentenció este viernes a 15 soldados ucranianos del batallón Aidar a penas de entre 15 y 21 años de prisión por cargos de terrorismo, en un proceso que Kiev y organizaciones de derechos humanos han calificado como una violación del derecho internacional y las convenciones sobre prisioneros de guerra.

El veredicto representa el segundo juicio masivo contra prisioneros de guerra ucranianos desde marzo, cuando 23 miembros de la brigada Azov recibieron condenas similares.

El grupo ruso de derechos humanos Memorial, declarado organización “extranjera” por el gobierno de Moscú pero aún operativo, calificó a los acusados como prisioneros políticos y señaló que el proceso viola la Convención de Ginebra al enjuiciar a combatientes únicamente por su participación en el conflicto armado, sin imputarles crímenes de guerra específicos.

El enviado de derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, había denunciado previamente que Rusia “está convirtiendo en criminales a aquellos que defendieron su tierra natal”.

Rusia designó a los batallones Aidar y Azov como organizaciones terroristas, unidades voluntarias creadas originalmente tras la anexión de Crimea en 2014 que posteriormente se integraron formalmente al ejército ucraniano.