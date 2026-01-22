Zelenski anuncia reunión con EU y Rusia en Emiratos Árabes Unidos

enero 22, 2026

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que su equipo negociador se reunirá el viernes y sábado con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de avanzar hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania.

Durante el Foro Económico Mundial desde Davos, Suiza, indicó que se trata del primer encuentro trilateral y adelantó que la iniciativa fue impulsada por el país norteamericano. Se espera que definan compromisos y mantengan un diálogo estratégico.

La iniciativa llega en medio de continuos ataques rusos sobre civiles e infraestructura energética en Ucrania, que han dejado a miles de personas sin calefacción durante un invierno especialmente frío.

Zelenski sostuvo un encuentro bilateral con el presidente Donald Trump durante el Foro Económico Mundial, como parte de la preparación para las negociaciones en el país de Oriente Medio.

Asimismo, explicó que el equipo estadounidense se reunirá primero con los negociadores de Kiev y después con la delegación rusa. El objetivo de estas reuniones es acelerar las conversaciones de paz y evitar una escalada del conflicto.

El gobierno ucraniano advirtió que, si la guerra continúa, la capacidad militar rusa podría verse afectada y el presidente Vladimir Putin podría verse obligado a nuevas movilizaciones, lo que subraya la urgencia de avanzar en la vía diplomática.