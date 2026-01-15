Diplomático británico es expulsado de Rusia por supuesto espionaje

enero 15, 2026

Las autoridades rusas ordenaron este jueves la expulsión de un diplomático británico del país, acusándolo de realizar actividades de espionaje en favor de la inteligencia del Reino Unido. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) identificó al individuo como Davies Harret Samuel, quien ocupaba el cargo de subsecretario del departamento administrativo de la Embajada británica en Moscú.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso informó que convocó a la encargada de negocios británica, Danae Dholakia, para notificarle la decisión. En un comunicado, la diplomacia rusa declaró: “Moscú no admitirá actividades en territorio ruso de agentes de los servicios de inteligencia británicos no declarados”.

Según lo establecido, se le retiró la acreditación al diplomático bajo el Artículo 9 de la Convención de Viena de 1961 y deberá abandonar la Federación Rusa en un plazo de dos semanas.

El ministerio añadió que, si Londres opta por una escalada, la parte rusa “dará una respuesta decidida”, actuando de manera recíproca.

Por su parte, la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido calificó las acusaciones como “infundadas”. En una declaración, afirmó que está “considerando detenidamente” una respuesta a la expulsión y señaló: “Su ataque a los diplomáticos británicos es fruto de la desesperación y acciones como esta socavan las condiciones básicas necesarias para que las misiones diplomáticas operen”.

El gobierno británico recordó que no es la primera vez que el Kremlin realiza acusaciones “maliciosas e infundadas” contra sus funcionarios, en referencia a una expulsión similar ocurrida en marzo de 2025.

Las relaciones entre Rusia y los países de la OTAN, incluido el Reino Unido, se encuentran en su punto más bajo desde la Guerra Fría, particularmente después de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Ambos bandos han llevado a cabo múltiples rondas de expulsiones recíprocas de diplomáticos en los últimos años.