Rusia y Ucrania intercambian 193 prisioneros de guerra

abril 24, 2026

Rusia y Ucrania anunciaron este viernes 24 de abril un nuevo canje de 193 prisioneros de guerra por cada bando; según el ministerio de Defensa ruso, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos mediaron en este nuevo intercambio.

“En estos momentos, los militares rusos se encuentran en el territorio de Bielorrusia, donde reciben la ayuda psicológica y médica necesaria”, indicó el ejército ruso en un comunicado en la aplicación Max.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó el regreso de 193 combatientes. “Defendieron a Ucrania en diversos frentes. Entre ellos se encuentran aquellos contra quienes Rusia ha iniciado procesos penales, así como heridos”, precisó el mandatario en su cuenta de X.

El mandatario destacó la importancia de que esos canjes de prisioneros de guerra tengan lugar pese a la continuación de la guerra, que se encuentra ya en su quinto año. Entre los liberados hay miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de la Guardia Fronteriza, de la Policía Nacional y del Servicio Estatal Especial de Transporte.

⇒ Se trata de la segunda operación de este tipo este mes: el 11 de abril, Rusia y Ucrania habían intercambiado 175 prisioneros de guerra de cada lado, pocas horas antes de la entrada en vigor de una tregua de Pascua.

Los intercambios de prisioneros y de cuerpos son los únicos resultados concretos de varios ciclos de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia organizados desde 2025 bajo la presión de Estados Unidos. Estas negociaciones están en punto muerto desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.