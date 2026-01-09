Rusia acusa a EU de avivar tensiones “militares y políticas” con incautación de petrolero; es “lamentable y alarmante”, aseguran

enero 8, 2026

La diplomacia rusa acusó el jueves a Estados Unidos de avivar “tensiones militares y políticas” tras la incautación de un petrolero vinculado a Moscú en el Atlántico Norte, en el marco del bloqueo de Washington a las exportaciones de petróleo venezolano.

“El hecho de que Washington esté dispuesto a provocar graves crisis internacionales es lamentable y alarmante”, señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La cancillería dijo que la incautación de Estados Unidos de este petrolero y la complicidad de Londres eran “peligrosas e irresponsables”.

Este incidente, agregó, podría dañar aún más las “relaciones ruso-estadounidenses extremadamente tensas” debido a los desacuerdos acumulados en los últimos años.

El nombre y el estatus exacto del buque -y, por lo tanto, la legalidad de la operación- son objeto de desacuerdos.

Moscú lo denomina Marinera y afirma que obtuvo el 24 de diciembre una autorización provisional para navegar bajo pabellón ruso.

Pero para Washington se llama Bella 1, no tiene pabellón tras haber navegado bajo una bandera falsa, y forma parte de la flota fantasma venezolana utilizada para transportar petróleo objeto de sanciones estadounidenses.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó el jueves estas acusaciones de navegación bajo falso pabellón, asegurando que Moscú había proporcionado en repetidas ocasiones “información fiable” sobre la propiedad rusa del buque y su estatus.

El ministerio recordó además que el derecho internacional establece “expresamente” que los buques en alta mar están bajo la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón.

“La detención y el registro de un buque en alta mar solo son posibles sobre la base de una lista cerrada de motivos, como la piratería o la trata de esclavos, que evidentemente no son aplicables al Marinera”, indicó el ministerio.

“En todos los demás casos, tales acciones solo están autorizadas con el consentimiento del Estado del pabellón -en este caso, Rusia-“, añadió.

Durante una operación militar llevada a cabo el miércoles entre Islandia y Escocia, guardacostas estadounidenses, con ayuda de los británicos, interceptaron y tomaron el control del petrolero, con los tanques vacíos, al que perseguían desde el 21 de diciembre.