Rusia lanza más de 200 drones contra Ucrania

Rusia ha lanzado contra el territorio ucraniano un total de 214 aparatos no tripulados entre drones de ataque y réplicas sin carga explosiva desde la noche del pasado jueves, para confundir a las defensas ucranianas, según informó este viernes la Fuerza Aérea de Ucrania.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron 114 drones kamikaze Shahed y de otros modelos. Otros 81 drones réplica cayeron sin consecuencias.

“Como consecuencia del ataque ruso hay daños en las regiones de Odesa (sur), Jmelnitski (oeste), Sumi (noreste) y Kiev (norte)”, se lee en el parte de la Fuerza Aérea ucraniana.

Rusia y Ucrania siguen lanzando ataques aéreos contra la retaguardia enemiga a la espera de que se concreten los términos de la tregua parcial que ambas partes están dispuestas a declarar para poner fin, por un plazo inicial de 30 días, a los bombardeos contra las infraestructuras energéticas del enemigo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó los ataques rusos, en los que varias personas resultaron heridas y que causaron daños en zonas residenciales de las regiones de Odesa y Zaporiyia.

“A consecuencia de los ataques masivos de los ocupantes contra la región de Odesa se han producido varios incendios en un centro comercial y en varias tiendas, y un edificio residencial resultó dañado”, dijo Zelenski, quien explicó que tres niños resultaron heridos.

Starting in the evening, Russia attacked regions of Ukraine with over two hundred strike drones and decoy drones. Guided aerial bombs were also used. Odesa, Zaporizhzhia, Sumy, Kyiv, Khmelnytskyi, and Chernihiv regions came under fire.



