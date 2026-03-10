Primera semana de guerra contra Irán costó 6 mil mdd a EU

marzo 9, 2026

Funcionarios del Departamento de Guerra de Estados Unidos han comunicado al Congreso que la primera semana del conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha tenido un costo aproximado de 6 mil millones de dólares, informó el sábado The New York Times.

De la cantidad mencionada, aproximadamente 4 mil millones se destinaron a municiones, principalmente interceptores utilizados para derribar misiles lanzados por la República Islámica.

La destrucción de las defensas aéreas iraníes ha permitido al Pentágono ajustar su estrategia de ataque, abandonando gradualmente el uso de misiles, que son más costosos, para optar por bombas de gravedad guiadas, lanzadas desde aeronaves.

El presidente Donald Trump exige una “rendición incondicional” de Irán, mientras funcionarios estadounidenses se preparan para un conflicto que podría extenderse varias semanas. Fuentes republicanas indicaron que esperan que el gobierno solicite al Congreso fondos adicionales para sostener las operaciones militares.

Irán ha mostrado una mayor capacidad de resistencia de la prevista por la administración Trump, según funcionarios militares citados por The New York Times.