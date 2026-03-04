EU acusa a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder del Cartel de Sinaloa, de narcotráfico y terrorismo

marzo 3, 2026

Un gran jurado federal en Chicago imputó a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto jefe del Cártel de Sinaloa en México, por delitos relacionados con drogas, armas y apoyo material al terrorismo, y se emitió una orden de arresto en su contra, ya que se encuentra prófugo.

“Ibarra Félix presuntamente lideró un grupo armado de seguridad que cometió atroces actos de violencia en defensa del Cártel de Sinaloa y su monopolio del narcotráfico”, declaró Darren Cox, subdirector a cargo del FBI en Washington.

De acuerdo con la Fiscalía, Ibarra Félix, de 49 años, lideraba un grupo armado conocido como Las Fuerzas Especiales de Chuta (FECH), que habría participado en conflictos armados en apoyo a la facción de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el Cártel de Sinaloa, una organización designada por Estados Unidos como terrorista extranjera, anteriormente dirigida por Guzmán, según la acusación.

⇒ Las Fuerzas Especiales de Chuta habrían brindado seguridad armada a los cuatro hijos de Guzmán Loera, conocidos como “Los Chapitos”, quienes asumieron el liderazgo del cartel tras el arresto de El Chapo en 2016.

De acuerdo con la acusación, entre 2016 y 2026, Ibarra Félix suministró ametralladoras a “Los Chapitos” y conspiró para importar metanfetamina y fentanilo desde México hacia Estados Unidos. Además, habría fungido como “jefe de plaza”, supervisando operaciones de narcotráfico en Ahome, Sinaloa.

“La acusación formal imputa a Ibarra Félix, también conocido como El Chuta, de 49 años y residente de Los Mochis, México, por terrorismo, drogas y posesión de armas de fuego. Los cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal. Ibarra Félix no se encuentra detenido y se ha emitido una orden de arresto en su contra”, indicó el Departamento de Justicia.