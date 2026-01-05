Roger Waters se lanza contra Trump por violar soberanía venezolana
enero 5, 2026
La reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses provocó una fuerte reacción internacional, entre las voces críticas destacó la de Roger Waters, músico británico y exintegrante de Pink Floyd, quien se pronunció de manera contundente contra Donald Trump, a quien responsabilizó por una acción que considera una grave violación al derecho internacional y a la soberanía de Venezuela.
Waters difundió su postura a través de un video publicado en redes sociales, donde calificó la operación como un acto de intervencionismo y una muestra del uso de la fuerza militar contra países más vulnerables.
En su mensaje, el artista recordó que Venezuela es una nación soberana y que ningún gobierno extranjero tiene derecho a imponer decisiones políticas mediante acciones armadas.
El músico también advirtió que este tipo de operaciones recuerdan políticas del pasado que dejaron conflictos prolongados y graves consecuencias humanitarias.
Aunque reconoció la complejidad de la situación venezolana, insistió en que la vía militar no es una solución y llamó a privilegiar el diálogo y la diplomacia como mecanismos para resolver la crisis.
Con este pronunciamiento, Roger Waters reafirma su activismo político y su histórica postura crítica frente a las acciones de Estados Unidos en América Latina. Su mensaje se suma a las voces internacionales que cuestionan el uso de la fuerza y refuerza el debate sobre los límites del poder de las grandes potencias frente a la soberanía de otros países.