Rocío Nahle alcanza 58.8% de aprobación en Veracruz

enero 9, 2026

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, registra una aprobación ciudadana del 58.8%, colocándose entre las mandatarias estatales mejor evaluadas del país, de acuerdo con la más reciente medición de Demoscopia Digital.

El resultado refleja un crecimiento sostenido respecto a noviembre, cuando su nivel de respaldo fue del 56.2%, lo que evidencia una mayor aceptación de las acciones emprendidas por su administración.

El repunte coincide con indicadores positivos como la reducción de la deuda pública en 42%, la captación de más de 4 mil millones de dólares en inversiones, el crecimiento del empleo, el fortalecimiento de la seguridad, la aplicación de programas sociales y el impulso a la infraestructura carretera.

Con estos datos, Rocío Nahle se ubica en el lugar 13 del ranking nacional de gobernadores mejor evaluados en diciembre de 2025, entrando a 2026 con un respaldo ciudadano clave para consolidar los proyectos de su gobierno.