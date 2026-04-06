Aprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene en 70% durante marzo: Encuesta

Aprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene en 70% durante marzo: Encuesta

abril 6, 2026

Redacción/Xalapa. La aprobación ciudadana al desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum se ubicó en 70 por ciento durante marzo, mientras que el 29 por ciento expresó su desaprobación.

De acuerdo con El Financiero, en su encuesta nacional mensual, siete de cada diez mexicanos avalan el trabajo que está realizando la mandataria federal en el arranque de su administración.

El diario señala que este resultado se mantiene dentro de una tendencia estable, luego de que en febrero la aprobación alcanzara alrededor de 72 por ciento, lo que confirma un respaldo sostenido en los primeros meses de gobierno.

Asimismo, el ejercicio demoscópico indica que, aunque existe una evaluación positiva del desempeño presidencial, temas como la inseguridad continúan entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Con estos niveles, la presidenta mantiene un alto respaldo ciudadano, en un contexto donde persisten retos importantes en materia económica y de seguridad.