Robo a negocios y comercio, lo más común en Xalapa

enero 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En Xalapa, el robo a casa habitación y a comercio siguen siendo los delitos más comunes reconoció el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Alfonso Gómez Vázquez.

En entrevista señaló que para dar atención y trabajar en la prevención, se apoyan con las redes vecinales conformadas por el propio municipio con apoyo de la ciudadanía.

«Es muy importante recalcar el apoyo a la ciudadanía y también fomentar la cultura de la denuncia por parte de la población en todos los sentidos para que podamos darle seguimiento a todas las acciones», añadió.

Precisó que en la ciudad se cuenta con cerca de 100 redes vecinales en distintas zonas de la ciudad.

Además, dijo que dentro del trabajo de la corporación es la recuperación de vehículos con reporte de robos y devueltos a sus propietarios.

“Dentro del marco de trabajo en apoyo a la comunidad y la ciudadanía tenemos el aseguramiento de varios vehículos con reporte de robo, varios de ellos ya han sido entregados a la ciudadanía con apoyo de diferentes entidades”.

En ese sentido destacó que la Policía Municipal realizó la devolución de una cartera hallada tirada en una plaza comercial del sur de la capital y por lo anterior reiteró a petición a la ciudadanía para denunciar cualquier delito o falta a la comunidad.

Admitió que la mayoría de los reportes por la comisión de algún delito se dan en la zona norte y centro de la ciudad.

«Tenemos un esquema de trabajo dividido por zonas, zona norte, sur, este, oeste y la centro, la parte donde más incidencia tenemos es la parte norte y un poco la centro en zonas como la universitaria y 6 de enero, la lejanía es lo que nos pega», precisó.