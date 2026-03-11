Retraso de pagos a trabajadores de Takilhsukut fue por trámites burocráticos del Fideicomiso

marzo 11, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Igor Rojí López reconoció que son 70 trabajadores del Parque Temático Takilhsukut quienes tienen un retraso en el pago de su nómina de los meses de enero y febrero, sin embargo, dijo que en esta misma semana y previo a la Cumbre Tajín, este adeudo será saldado.

En entrevista, dijo que el retraso se debe a temas burocráticos del funcionamiento del Fideicomiso, cuyos integrantes deben sesionar y presentar el acta de operaciones para que se liberen los recursos.

“Ya estamos atendiendo el tema, yo fuí nombrado el 17 de junio y sí traía un retraso el tema del pago a los trabajadores, se hace a través de la Secretaría de Turismo, con una operadora para el parque con un fideicomiso que vigila el buen manejo de los recursos. Cuando llegué sí había un retraso grave, regularizamos la situación hasta el mes de diciembre y pudimos pagar todo, cubrimos nóminas y prestaciones”.

Sin embargo, explicó, durante los meses de enero y febrero hay una nueva disposición en cuanto al tema del fideicomiso, donde tienen que sesionar y presentar ante el banco todas las actas de operaciones de este año.

“Eso se ha retrasado un poco con el banco, el dinero está, la Secretaría de Finanzas ha ha dado los recursos en tiempo y forma, pero es precisamente una parte burocratica del fideicomiso lo que ha detenido esto”.

En ese sentido, Rojí López garantizó que esta misma semana estaría pagada la nómina del primer bimestre del año para los 70 trabajadores que laboran en el Parque Temático, además, sostuvo que no habrá retrasos en lo que resta del año.

Finalmente, cuestionado en torno a la escuela de Turismo, señaló que la gobernadora Rocío Nahle García realizó un recorrido y arrancó la obra, por lo que confió que en el mes de septiembre ya esté funcionando.