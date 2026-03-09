Retiran escombro de Pancho Poza; imponen nuevo cierre a la reserva

marzo 9, 2026



Juan David Castilla/Xalapa. Habitantes y activistas ambientales confirmaron que, tras la presión social ejercida, los materiales de construcción que habían sido introducidos ilegalmente en la zona de la cascada de Pancho Poza, en el municipio de Altotonga, fueron finalmente retirados.

Sin embargo, la noticia generó sentimientos encontrados entre la población, ya que de forma simultánea se notificó la cancelación total del acceso a la reserva para la próxima temporada de Semana Santa, lo que ha despertado suspicacias sobre el control y las intenciones reales de intervención en este santuario natural.

La activista Lizett Ortiz Carriles denunció que los intentos de realizar modificaciones con cemento y otros materiales en el cauce del río violan directamente la legislación de equilibrio ecológico, la cual prohíbe estrictamente alterar la belleza escénica o introducir elementos urbanos en áreas naturales protegidas.

Según los defensores del sitio, estas acciones podrían constituir delitos federales, ya que Pancho Poza no solo es un ecosistema de alto valor biológico, sino la fuente primaria de abastecimiento de agua para miles de familias en la región de Altotonga, cuya integridad se ve amenazada por cualquier proyecto de urbanización.

La preocupación de la ciudadanía radica en que el retiro de los materiales sea solo una medida temporal para reducir la atención pública. Los ambientalistas sostienen que la normativa vigente es clara al señalar que estos espacios deben mantenerse libres de intervenciones humanas que degraden el suelo o el ciclo hidrológico.

Permitir incluso obras menores podría abrir la puerta a una destrucción irreversible del entorno, transformando un refugio de biodiversidad en un proyecto inmobiliario o comercial. Por ello, lamentan que, a pesar de las múltiples advertencias, las autoridades no hayan garantizado aún una protección jurídica y física permanente para el área.

Ante la incertidumbre provocada por el nuevo cierre de los accesos, los defensores de Pancho Poza han convocado a la población a mantenerse en alerta máxima y a participar activamente en las brigadas de vigilancia informativa.

El objetivo es evitar que, aprovechando la restricción de paso al público general, se reinicien las obras de construcción dentro del recinto. La comunidad enfatizó que la preservación de este sitio es un compromiso con las futuras generaciones, quienes dependen de la salud de este ecosistema para asegurar su derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.

La situación permanece tensa en el municipio, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) o la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) que aclare la situación jurídica de los trabajos intentados y el motivo real detrás del cierre del acceso turístico para las próximas vacaciones.