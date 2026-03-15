Frenan urbanización en Pancho Poza: clausuran obra de mirador

marzo 15, 2026

Juan David Castilla

La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) procedió a la clausura definitiva de la construcción de un mirador en la emblemática cascada de «Pancho Poza», uno de los principales sitios turísticos del municipio de Altotonga.

La intervención oficial, identificada bajo el expediente PMAVER / 125 / 2026, derivó de una denuncia formal interpuesta por la activista Lizzete J. Ortiz Carriles, quien alertó sobre la alteración directa al entorno ecológico de esta Área Natural Protegida (ANP).

La colocación de los sellos de clausura pone un alto a un proyecto que, según especialistas, vulneraba la normativa de equilibrio ecológico al intentar introducir materiales de construcción y estructuras urbanas en un espacio destinado estrictamente a la conservación y el aprovechamiento sustentable.

La preocupación de la comunidad ambientalista radica en que este tipo de intervenciones, orientadas a la edificación de caminos y bardas, constituyen una amenaza a la belleza escénica y la integridad biológica de la reserva.

Durante la primera semana de marzo, tras la presión social y las denuncias públicas, se logró el retiro de los materiales excedentes que ya habían sido depositados en la zona; sin embargo, el riesgo de una urbanización progresiva se mantiene latente.

Ortiz Carriles enfatizó que cualquier obra en este tipo de recintos protegidos no solo es una falta administrativa, sino que podría tipificarse como un delito federal, dado que la alteración del suelo y la vegetación impacta directamente en la función de Pancho Poza como una de las fuentes de abastecimiento de agua más importantes para la población regional.

Como medida de protección adicional ante la inminente temporada vacacional, las autoridades han determinado cancelar nuevamente el acceso a la reserva ecológica durante la Semana Santa.

Esta decisión busca evitar el deterioro por el turismo masivo y garantizar que la zona clausurada no sufra más daños mientras se resuelven los procesos legales contra los responsables de la obra.

Los colectivos en defensa de Pancho Poza sostienen que el turismo debe ser regulado y respetuoso, rechazando cualquier intento de transformar una reserva natural en un complejo recreativo con infraestructura urbana que comprometa el ciclo hidrológico de la cuenca.

A pesar de la clausura, los activistas advirtieron que se mantendrán en estado de alerta permanente, ya que consideran que las autoridades aún no han garantizado una estrategia de protección a largo plazo.