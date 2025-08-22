Rescatan a un hombre secuestrado tras revisión en alcoholímetro de la Cuauhtémoc

agosto 22, 2025

Un hombre que se encontraba privado de su libertad a bordo de un coche, por dos sujetos, fue rescatado por policías de la Ciudad de México cuando llegaron a un punto de revisión del programa Conduce Sin Alcohol (Alcoholímetro), en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los dos hombres señalados por secuestro habrían llegado al trabajo de la víctima y cuando éste salió, lo golpearon y subieron a la fuerza a un coche. Posteriormente, llegaron a un punto de revisión del alcoholímetro, en el cruce de Insurgentes y la Ribera de San Cosme, en la colonia San Rafael.

Cuando los oficiales marcaron el alto, un joven que viajaba como copiloto bajó del auto e intentó escapar corriendo, pero fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Mientras que el hombre que viajaba en el asiento trasero refirió que viajaba contra su voluntad, por lo que también se detuvo al chofer del vehículo

Los dos detenidos, de 48 y 19 años de edad, fueron llevados ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anti Secuestro.

Una mujer, prima de la víctima, se presentó en la Fiscalía y afirmó que momentos antes había recibido una llamada telefónica donde le exigieron el pago de una suma, a cambio de no matar a su primo. La declaración de la mujer será integrada a la carpeta de investigación por estos hechos.

“Seguimos trabajando todos los días para prevenir los delitos de alto impacto, detener a los generadores de violencia y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, publicó Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, en su cuenta de X.