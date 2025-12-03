Renovación de la fiscalía está pendiente: gobernadora

diciembre 3, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Todavía no se decide si habrá una renovación en la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), los términos aún no vencen, aclaró la gobernadora Rocío Nahle García.

En breve entrevista a su llegada al Congreso del Estado donde compareció como parte d ella Glosa de su Primer Informe de Gobierno, la mandataria de Veracruz aseguró que el tema de la Fiscalía sigue en manos del Congreso

En otro orden de ideas, rechazó que se vaya a requerir algún préstamo bancario para el cumplimiento de responsabilidades financieras de fin de año, como es el pago de aguinaldo y prestaciones a los trabajadores.

En el tema de las declaraciones hechas por el senador de la República por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara en torno a la disminución de la deuda, dijo que lo explicaría en su informe.

«Nada, nada, es compañero, se vale», respondio en torno a su opinión sobre las declaraciones de su compañero de partido.

Asimismo, se pronunció por la libertad de opinión y expresión de parte de representantes de la oposición al interior del Congreso, en el marco de su comparecencia.