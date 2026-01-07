Cuando las cosas van bien se echan las campanas al vuelo, cuando no se da cara, dice la gobernadora

enero 7, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.-

La gobernadora Rocío Nahle García reconoció el trabajo de los integrantes de su gabinete durante el primer año de trabajo de su administración estatal, luego de asegurar que se analiza la permanencia del titular de Secretaría de Salud, Valentín Herrera Alarcón, en su encargo.

Entrevistada previo a la Mesa de Seguridad de este miércoles, la mandataria fue cuestionada sobre la permanencia de su secretario, luego de la falta de pagos a personal de salud del llamado Bono de Fin Año.

Consideró que cuando se presentan problemas administrativos como este, “hay que dar cara, mi gobierno, una servidora damos cara, si las cosas van muy bien las campanas al aire y si están mal, las tenemos que atender”.

La mandataria de Veracruz sostuvo que cuenta con un gran equipo y se ha hecho un muy trabajo en todas las áreas.



Destacó que el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández ha hecho un buen trabajo, que derivó en el pago del 42 por ciento de la deuda del Estado.

Asimismo, la Secretaría del Trabajo que llevó a Veracruz al quinto lugar en los estados con menor desempleo, gracias a las ferias del empleo y la generación de nuevas inversiones.

Nahle García dijo que en materia de seguridad se trabaja en la atención de las causas, pues están interesados que los jóvenes tengan un espacio, evitar conductas antisociales, el narcomenudeo y promoción de los valores.

“Muchos de los temas que tenemos por homicidios dolosos en Veracruz son por riñas, riñas familiares, o estaban en una fiesta conviviendo, con exceso de alcohol. Estamos trabajando en eso para prevenir el tema de feminicidios, no debe haber ni una sola, tenemos los niveles más bajos”.

Explicó que en el tema de feminicidios se registran las cifras más bajas desde el 2017, por lo que se tiene que seguir trabajando a través de programas como “Veracruzana Protegida” para que a través de la aplicación tengan apoyo inmediato.