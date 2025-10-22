Ilamatlan recibe apoyo aéreo; Gobernadora entrega víveres y supervisa atención medica

octubre 22, 2025

Poza Rica, Ver., martes 21 de octubre de 2025.- Ante la incomunicación de Ilamatlan, la gobernadora Rocío Nahle García encabezo el puente aéreo humanitario para garantizar el flujo constante de víveres y atención a las familias afectadas; este es el único municipio de la Huasteca baja cuya cabecera permanece incomunicada tras el paso de la depresión tropical 90E.

Desde temprana hora, superviso personalmente el ámbar que de paquetes de alimentos, agua, suministros básicos, botiquines de primeros auxilios así como el traslado de brigadas medicas que brindan atención directa a las familias afectadas.

El Gobierno del Estado, en coordinación con las secretarias de la Defensa, Marina, la Guardia Nacional, y el apoyo de aeronaves de otros estados y de la iniciativa privada, mantiene una operación aérea con hasta 90 vuelos diarios a toda la región, con base en Poza Rica.

”No hemos dejado solos a los veracruzanos de la Huasteca; estamos aquí presentes, atendiendo por aire donde los caminos aun no se han abierto, la prioridad es garantizar el abasto, la salud y la seguridad de todos ustedes “, manifestó ante las familias que la recibieron con muestras de agradecimiento.

De los municipios que quedaron incomunicados Zontecomantlan, Texcatepec, Zacualpan e Ilamatlan, solo este ultimo continua sin acceso terrestre debido a los derrumbes y daños en los puentes de la zona serrana; las secretarias de Infraestructura federal y estatal mantienen de manera coordinada los trabajos para restablecer la comunicación.

La Mandataria reitero que las acciones continuaran de manera ininterrumpida hasta restablecer completamente las vías de comunicación y normalizar los servicios básicos, al tiempo que Servidores de la Nación realizan el censo casa por casa en las localidades afectadas.