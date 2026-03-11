Remodelación del centro histórico, atraerá a más turistas a Xalapa 

marzo 11, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Turismo municipal, Eduardo Rafael Blanco Guillaumin, afirmó que las obras de rehabilitación en puntos emblemáticos del centro histórico, como la Catedral Metropolitana y la Plaza Lerdo, contribuirán a fortalecer el interés turístico en la ciudad.

Afirmó que la renovación que se realiza en la calle Enríquez y la nueva imagen que se está dando al entorno urbano permitirán ofrecer una mejor experiencia a quienes visitan la capital.

Agregó que la Catedral, dedicada a la Inmaculada Concepción de María, seguirá siendo uno de los principales íconos de la ciudad y un punto obligado para los turistas quienes buscan también a San Rafael Guízar y Valencia.

“San Rafael siempre va a ser un ícono para la ciudad y la remodelación que se le está dando a toda la calle de Enríquez y la nueva imagen siempre va a dar una mejor impresión para que el turista se vaya más contento con lo que ve, además de tener un spot más para su foto y un atractivo adicional para la ciudad”, dijo.

Asimismo, dio a conocer que el Ayuntamiento trabaja en un rediseño de la imagen turística de la capital veracruzana, con el objetivo de fortalecer su proyección y atraer a más visitantes.

Insert: 00: 10 a 00:59

Explicó que esta estrategia contempla una nueva imagen y la generación de nuevos productos turísticos para la ciudad, con la finalidad de que quienes la visiten conozcan los atractivos que ofrece y la labor que se realiza para impulsar el sector.