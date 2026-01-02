Rehabilitarán los accesos a la barranca de Matlacobatl

enero 2, 2026

La alcaldesa de Teocelo, Daniela Villegas, confirmó que desde 2021, cuando se registró la ruptura de la estructura del puente colgante que comunicaba a la barranca de Matlacobatl, no se ha rehabilitado ni el paso ni los caminos de acceso a la zona, considerada un atractivo turístico de los municipios de Teocelo y Xico.

Ante esta situación, adelantó que buscará un acercamiento con los alcaldes de Xico, Tlalnehuayocan, Ixhuacán de los Reyes y Cosautlán de Carvajal, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas para la rehabilitación de la zona.

“En próximas fechas vamos a reunirnos y a levantar una minuta; también contamos con un expediente de Protección Civil estatal y municipal para presentarlo a las autoridades correspondientes, a fin de que nos apoyen en toda esta gestión, porque es un paso para muchos municipios y debe ser un lugar seguro para todos nuestros habitantes”, expuso.

La alcaldesa destacó que la zona conocida como “La Serpiente Azul” es un sitio de gran valor natural, por lo que consideró necesario garantizar condiciones de seguridad tanto para la población local como para quienes transitan por el área.

Sobre la posibilidad de habilitar un paso alterno en la barranca de Matlacobatl, donde se registran accidentes viales de manera constante, explicó que una asociación civil impulsó hace algunos años un proyecto, por lo que se prevé retomar el diálogo con sus integrantes para analizar su viabilidad.

Finalmente, la edil señaló que una de sus prioridades será escuchar a la ciudadanía para atender las principales demandas relacionadas con obras públicas y turismo en el municipio.