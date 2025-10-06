Recursos de Seguro Institucional fueron a parar a la “licuadora”

octubre 6, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras asegurar que se analiza caso por caso de los beneficiarios del llamado Seguro Institucional para jubilados y pensionados del sector educativo, el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil reconoció que son casi mil 900 millones pesos que fueron a parar a la llamada “licuadora” de la Secretaría de Finanzas y Planeación en pasadas administraciones.

En su participación en la conferencia de prensa de la gobernadora Rocío Nahle García, el encargado de la política interna de Veracruz dijo que se tiene una deuda con 900 maestros y maestras pensionados y jubilados por el Seguro Institucional.

“Evidentemente es un problema de varias administraciones, hay 900 personas que en están reclamando todavía este seguro, sin embargo, les quitaron de su salario el recurso, se fue a la licuadora y nunca se los integraron para el seguro de gastos médicos, se está atendiendo porque hay que revisar en la entrega-recepción, son cifras que hay en que corroborar, muy difícil de que se revise la veracidad de cada caso”.

Aseguró que desde el inicio de la administración y por instrucciones de la gobernadora se les está atendiendo.

“La licuadora es que metía en el recurso que le retiraban vía nómina de este seguro, lo metían a la secretaría y ya no se lo reintegraban para que tuvieran el beneficio del seguro y entonces se quedaba en Finanzas el dinero, es de otras administraciones la administraciones pasadas y ahora es un saldo de más de mil 900 millones de pesos.”