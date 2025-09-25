Recapturan a reo que se fugó del Reclusorio Oriente en CDMX

septiembre 25, 2025

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, confirmó la recaptura de Marvin ‘N’. El reo se fugó del Reclusorio Oriente el pasado martes 23 de septiembre.

Luego de un riguroso trabajo de investigación y seguimiento, localizaron y detuvieron al sujeto en la alcaldía Magdalena Contreras, lugar donde residía.

A través de redes sociales, detalló que la captura se logró gracias al esfuerzo conjunto del Sistema Penitenciario, la policía de proximidad y la Subsecretaría de Inteligencia.

Enfatizó que no habrá impunidad y adelantó que continuarán reforzando los protocolos de actuación para garantizar el orden y la seguridad en los centros penitenciarios de la capital.

Marvin ‘N’ logró fugarse del Reclusorio Oriente al saltar una barda de cinco metros de altura. Esto le causó lesiones en espalda, brazos y piernas.

El recluso está detenido por el delito de tentativa de homicidio y su fuga puso en alerta a las autoridades. Tras su fuga, se activó un operativo inmediato para su reaprehensión.

Se trata de la quinta fuga registrada en penales de la Ciudad de México bajo la actual administración. Aunque este es el primer caso en que el reo es recapturado.