Recaban firmas por foco de infección en telesecundaria de Xalapa

noviembre 20, 2025

Juan David Castilla

La telesecundaria “Lázaro Cárdenas del Río”, ubicada en la calle Manuel M. Ponce, colonia Renacimiento, en la ciudad de Xalapa, enfrenta nuevamente un grave problema sanitario y educativo debido a la reincidencia de un criadero de cerdos contiguo a la escuela.

Incluso, los afectados lanzaron una convocatoria para recabar firmas en la plataforma digital Change.org y así exclamar que el problema sea atendido lo antes posible.

La situación afecta directamente a unos 200 estudiantes y a otros 200 niños que transitan por la zona para asistir a la primaria “Ignacio Aldama”.

Los vecinos y padres de familia denuncian que, desde hace más de dos años, la presencia de los cerdos genera fuertes olores insalubres, atrae roedores y representa un riesgo de infección, afectando la salud de niños y maestros. El problema se agrava para alumnos que padecen asma.

“Una vez más los niños toman sus clases soportando fuertes olores insalubres… es inhumano y antihigiénico al estudiar,» señala la denuncia, que también apunta a que los fuertes chillidos de los animales perturban el ambiente educativo.

En 2023, tras una protesta de padres, el entonces alcalde de Xalapa y actual Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, intervino directamente y compró los cerdos para solucionar la crisis. Sin embargo, la dueña del predio solo dejó pasar unos meses y nuevamente volvió a meter animales.

La dueña, según los vecinos, argumenta que los cerditos le fueron entregados por el gobierno federal y presume de tener una buena relación con autoridades locales, lo que ha generado una fuerte acusación de influyentismo por parte de la comunidad.

Los inconformes hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y sanitarias para que atiendan el tema antes de que la salud de los menores se vea más afectada por las condiciones antihigiénicas que persisten en el entorno escolar.