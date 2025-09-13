Realiza Ayuntamiento inversión histórica en equipamiento vehicular

septiembre 13, 2025

*Entrega Alberto Islas 27 unidades en las que se ejercieron 32 millones de pesos

Xalapa, Ver.- Esta Administración ha realizado una inversión histórica en equipamiento vehicular para brindar más y mejores servicios a la población, afirmó el alcalde Alberto Islas Reyes, al entregar a diversas áreas operativas del Ayuntamiento 27 unidades en las que se invirtieron 32 millones de pesos.

Acompañado por la regidora Helen Sarmiento Jaén, los regidores Carlos Ortega Murguía, Daniel Fernández Carrión y funcionariado municipal, el Edil expuso que durante estos casi cuatro años de gestión se ha adquirido, como nunca antes, una gran cantidad de vehículos para ponerlos al servicio de la ciudadanía.

Esto, agregó, es resultado de un esfuerzo financiero extraordinario y reflejo de un Gobierno Municipal ordenado que utiliza los recursos públicos con transparencia y de la mejor manera posible en favor de la sociedad.

Detalló que esta inversión permitirá trabajar de tiempo completo por las y los xalapeños y atender las necesidades de la población con mejores instrumentos, equipamiento y mejor equipo humano.

Las unidades, dijo, reforzarán las acciones en materia de seguridad, protección civil, limpia pública y los servicios que prestan áreas como la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS).

A las direcciones de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Limpia Pública, Medio Ambiente, Protección Civil y Obras Públicas, se les entregaron 15 motocicletas equipadas y balizadas como patrullas y un camión de volteo con capacidad de 7 metros cúbicos.

También, dos camiones recolectores compactadores de carga lateral de 21 yardas, un camión con caja compactadora de carga trasera con sistema de levante de contenedores; un camión compactador de 12 yardas, un camión recolector compactador para basura de carga trasera y un camión de ataque contra incendios.

A la CMAS se le entregó una máquina retroexcavadora de doble tracción con martillo hidráulico, así como cuatro camiones cisterna con capacidad de 10 mil litros.