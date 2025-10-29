Lleva Congreso apoyos a damnificados de la zona de Chicontepec y Benito Juárez

octubre 29, 2025

• Encabezan la diputada Naomi Edith Gómez y el diputado Esteban Bautista la distribución de insumos en beneficio de habitantes de las comunidades de Limontitla, Tenochtitlán, Tlamaya y Tlaquesca.

Xalapa, Ver., 29 de octubre de 2025.- Debido a que la ayuda para las personas damnificadas de la zona norte de la entidad requiere redoblar esfuerzos y sumar voluntades, diputadas y diputados de la LXVII Legislatura del estado, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, y por el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, acudieron a los municipios de Chicontepec y Benito Juárez para continuar la entrega de casi mil despensas.

El diputado Esteban Bautista externó que dada la necesidad que se vive en los municipios del norte, con motivo de la contingencia registrada desde el pasado 10 de octubre, y como parte de la planeación y coordinación con diversas autoridades, resultó necesario “tender una mano a las hermanas y hermanos veracruzanos, sobre todo a los pueblos originarios, que continúan con las labores de limpieza y que desgraciadamente sufrieron pérdidas”.

Reconoció la solidaridad que han mostrado las veracruzanas y los veracruzanos con los damnificados por las recientes lluvias, e hizo un llamado a todas las fuerzas políticas de la LXVII Legislatura a unir esfuerzos y no dejar en estado de indefensión a este sector, “que hoy más que nunca, se encuentra en estado de vulnerabilidad”.

Recordó que, en días pasados, las diputadas y los diputados integrantes del Congreso del Estado, acordaron donar un mes de su salario para adquirir insumos básicos necesarios, los cuales se han ido distribuyendo entre las diferentes regiones devastadas del norte de la entidad.

“Más que palabras nos damos a la acción, y hoy estamos aquí, en esta Sierra de Chincontepec, apoyándolos con despensas y manos de trabajo, refrendando nuestro compromiso y disposición, para que unidos, pongamos nuevamente de pie las comunidades afectadas”, señaló.

Agregó que, gracias a la colaboración de los Gobiernos Federal y Estatal, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, la entrega de apoyos se realiza de manera focalizada, beneficiando a las personas que sufrieron mayores pérdidas.

Acudieron a esta entrega las diputadas Dorheny García Cayetano, Liud Herrera Félix, Ivonne Selene Durán López, así como los diputados Alejandro Porras Marín y Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.