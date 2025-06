Protestan motociclistas contra cobro de reemplacamiento

junio 19, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Integrantes de clubes de motociclistas protestaron en la zona centro de la ciudad de Xalapa, en rechazo a las nuevas disposiciones oficiales que establecen el reemplacamento obligatorio con costo en el estado de Veracruz.

Los motociclistas colocaron sus unidades sobre la calle Juan de la Luz Enríquez, frente a Palacio de Gobierno, para exigir a las autoridades que eliminen dicho cobro en la entidad.

De acuerdo con Efrén Zúñiga, miembro del Motoclub Xalapa desde hace 35 años, se trata de una manifestación estatal contra el cobro del reemplacamiento, que es considerado ilegal.

“Cuitláhuac García Jiménez, en el año 2022, ordenó que se realizara el reemplacamiento para todos los vehículos cuyos propietarios estuvieran al corriente de sus pagos y obligaciones sin costo alguno porque ya fue cobrado en el reemplacamiento. Él fue el que lo ordenó hace tres años y con eso creímos que ya no se iba a repetir esta historia tan nefasta para nosotros, para los veracruzanos. Tres años después se reinstaura, pero se dice que no es recaudatorio. No es recaudatorio entonces cobrarle 980 pesos, que ya lo bajó porque primero en mil 380 pesos”.

El entrevistado indicó que hubo movilizaciones también en Coatzacoalcos, el puerto de Veracruz y hasta en ciudades de la zona norte de la entidad.

Además, comentó que en la entidad hay debidamente registrados cerca de 500 mil motociclistas, pero hay una cifra superior de los que no están registrados.

Colaboran varios líderes y organizaciones, exigiendo el respeto a sus derechos como motociclistas cumplidos, pues tienen sus unidades en regla.

“Porque estamos muy conscientes de que llegar con el bloqueo en Carrizal, con las condiciones de agua, les dijimos a muchos no llegues porque no queremos que te accidentes y tengamos que dejar la manifestación para ir a ayudarte. Aquí está Santa Muerte, que tiene miles de miembros a nivel nacional. Aquí está Mañoso Riders, que se acaba de ir, es otra organización a nivel nacional de integrantes de todos. Y además, profesionales, médicos, abogados, periodistas. O sea, en motociclismo no somos delincuentes. Que se quiera criminalizar para obtener beneficios no honestos es otra cosa”, añadió Efrén Zúñiga.