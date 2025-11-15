Protestan en Xalapa este sábado a convocatoria de la Generación Z

noviembre 15, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Xalapa respondió a la convocatoria de la Generación Z en una protesta que permanece en la calle Enríquez del centro de la ciudad este sábado.

«Justicia para Manzo» gritaron en la manifestación en la que participaron con sombreros, camisas blancas y banderas de México.

Los manifestantes protestaron en contra de la inseguridad y la injusticia en el país.

«Se ve, se siente, Xalapa está presente» gritaban al unísono cientos de personas.

En las pancartas se leían mensajes como «Seguridad, paz y justicia para México», #NoSoyBot ¡No solos iguales! «No somos acarreados, no tiramos basura, no asaltamos oxxos, no rompemos cristales».

La vialidad fue cerrada en Enríquez desde la calle Carrillo Puerto hasta Clavijero.