Protección Civil atiende incendio y dos heridos en Las Choapas

septiembre 13, 2025

Xalapa, Ver., sábado 13 de septiembre de 2025.- Equipos de rescate, en coordinación con Protección Civil Estatal, atienden el incendio registrado en la tienda departamental Coppel, ubicada en la colonia Centro de Las Choapas, al sur del estado.

Hasta el momento, la conflagración se encuentra activa, y las fuerzas de tarea realizan labores de combate al fuego, así como el traslado de dos personas para su atención hospitalaria.

Se solicita a la población no acercarse a la zona y seguir las indicaciones de las autoridades presentes.