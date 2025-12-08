Propone Rocío Nahle a Lisbeth Jiménez como nueva fiscal de Veracruz

diciembre 8, 2025

Redacción/Xalapa. La Gobernadora Rocío Nahle, envío al Congreso local la propuesta para que Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre ocupe el cargo de Fiscal General del estado de Veracruz, luego de que Verónica Hernández Giadáns presentara su renuncia este 8 de diciembre del año en curso.

El congreso recibió el documento durante la sesión de este lunes y se decidió turnarlo a La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para su atención correspondiente. Para que Lisbeth Aurelia sea designada como nueva fiscal, debe contar con el voto de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes en el pleno. Votación que aun no se ha llevado a cabo.

¿Quién es Lisbeth Aurelia Jiménez?

Originaria del Puerto de Veracruz, obtuvo el grado de licenciada al cursar la carrera de Derecho en la Universidad Veracruzana. Así mismo, realizó una maestría en Ciencias Penales por la Universidad Villa Rica. En cuanto a su desempeño laboral, inició su carrera profesional en Tribunal Superior de Justicia del Estado y para 2018 fue designada Juez de Control y Enjuiciamente en el Séptimo Distrito Judicial.

Para 2020 asumió la magistratura del Poder Judicial del Estado, adscrita a la Primera Sala Penal. Finalmente, en 2022 asumió la representación del Poder Judicial como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz.