Lisbeth Aurelia Jiménez es la nueva fiscal de Veracruz por 4 años

diciembre 8, 2025

En sesión vespertina, el Congreso validó la propuesta de la gobernadora Nahle

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Con el respaldo de 40 diputados de las bancadas de Morena, PVEM, PT y el emecista Adrián Ávila del Congreso de Veracruz se nombró a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como nueva fiscal general del Estado por un periodo de cuatro años, de acuerdo con las recientes reformas constitucionales.

La designación se votó en una sesión vespertina, luego de que la gobernadora Norma Rocío Nahle García enviara, apenas cinco horas después de la renuncia de Verónica Hernández Giadáns, el oficio con la propuesta para ocupar la titularidad de la FGE.

El punto fue el único asunto del orden del día. Previamente, Jiménez Aguirre había remitido a la misma Cámara su solicitud de licencia como magistrada del Poder Judicial, por un año, para estar en posibilidad de asumir el nuevo encargo.

Durante la lectura de la correspondencia, se dio entrada al escrito de Nahle:

“En virtud de tener conocimiento de la ausencia definitiva del titular de la FGE del Estado, tengo a bien enviar la presente propuesta para ocupar dicha titularidad (…) Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre”.

La gobernadora argumentó que la abogada cumplía con los requisitos legales: ser mexicana, mayor de 30 años, licenciada en Derecho, con más de cinco años de antigüedad profesional y sin antecedentes penales.

Tras un receso de 30 minutos, se reanudó la sesión y se aprobó el nombramiento. El secretario de la Mesa Directiva, Alejandro Porras, destacó que la nueva fiscal cuenta con Doctorado en Ciencias Penales por el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado, además de estudios en Proceso Penal, Medicina Forense y Derechos Fundamentales en Minorías.

Aunque la ley otorgaba al Congreso cinco días hábiles para realizar la designación, la decisión se tomó en menos de una hora y fue avalada por la mayoría de los legisladores, incluido, el panista Fernando Yunes Márquez contra quien hay una denuncia penal en la FGE por presunto daño patrimonial.

Cabe mencionar que desde la máxima tribuna se planteó que el nombramiento de Jiménez Aguirre será solo por un año, con el argumento que fue el periodo de su licencia como magistrada del Poder Judicial, sin embargo, la ley establece que la designación es por cuatro años, con posibilidad de reelegirse.

Oposición acusa imposición y pérdida de autonomía

La diputada de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova, calificó el nombramiento como un “retroceso democrático”, al considerar que el método de designación —modificado en las últimas dos semanas— eliminó la posibilidad de un proceso abierto.

“No es una postura contra la persona que llegará; la postura es contra el método. (…) Si la fiscal llega a propuesta de la gobernadora y el Congreso solo obedece, estamos instalando una fiscalía dependiente. Es un cheque en blanco al Ejecutivo”, denunció.

Aseguró que la Fiscalía ya arrastra una crisis de legitimidad y credibilidad, que —advirtió— podría profundizarse: “La burra no era arisca, la hicieron a golpes. La confianza está quebrada”.

Por su parte, el diputado Héctor Yunes rechazó lo que llamó la designación de una “fiscal carnal», acusando que el Congreso actuó “de manera sumisa” al validar la propuesta del Ejecutivo.

Señaló que la reforma que abrió la puerta a la destitución de Hernández Giadáns y al nombramiento de Jiménez Aguirre “quitó la autonomía a la FGE” y advirtió que cualquier error de la nueva fiscal recaerá en la gobernadora.

Incluso recordó señalamientos contra Jiménez Aguirre durante su paso por el Poder Judicial, como presunta venta de sentencias a través de su exsecretario particular, David Cardeña, quien enfrenta tres carpetas de investigación por presuntos delitos de corrupción.

Añadió que, como magistrada presidenta, dejó más de 5 mil 400 personas en prisión preventiva sin sentencia, y que el PJEV está entre los peor evaluados del país.

PAN: El Congreso es una oficina de trámite

La diputada panista Indira Rosales San Román criticó la falta de autonomía en la FGE y lamentó que la designación profundice la subordinación del órgano autónomo al Ejecutivo., “Espero que la nueva fiscal entienda que su labor no es para con un grupo político ni para con la gobernadora, sino para con los veracruzanos”, expresó.

El también panista Fernando Yunes afirmó que la renuncia de la exfiscal era previsible, pues su nombramiento fue “un capricho de quien mandaba en Veracruz”. Denunció que durante la gestión de Giadáns “se vendía la justicia”, y pidió a la nueva titular investigar esos hechos. No obstante, le otorgó su voto de confianza.

PVEM defiende el nombramiento

El coordinador del Partido Verde, Marcelo Ruiz, respaldó la propuesta de la gobernadora, y afirmó que la FGE es clave para consolidar la paz en Veracruz.

Dijo que la nueva fiscal conoce la operación interna del sistema de justicia, “pues ha estado del otro lado”, y podrá evitar que los presuntos delincuentes utilicen la “puerta giratoria” para no enfrentar a la justicia.

“La designación es legal, es legítima y estamos seguros de que es benéfica para el Estado de Veracruz”, concluyó.

Votaron en contra los diputados Enrique Cambranis (PAN), Indira Rosales San Román (PAN), Elena Córdova (MC), Ana Rosa Valdez (PRI) y Héctor Yunes Landa (PRI). Se abstuvieron de votar los panistas Fernando Yunes Márquez y Luz Alicia Delfín.