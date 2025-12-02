Ayuntamientos avalan: Gobernadora podrá nombrar y remover al Fiscal de Veracruz

diciembre 2, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Este miércoles 3 de diciembre se citó a sesión ordinaria en el Congreso de Veracruz. La reunión de trabajo fue convocada a las 5 de la tarde, después de la comparecencia de la gobernadora Rocío Nahle García.

En la sesión vespertina se agendaron 22 puntos en el orden del día; el número 15 corresponde al informe de la Secretaría General del Congreso del Estado respecto de la votación emitida por los Ayuntamientos sobre el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El pasado miércoles se turnó a los 212 Ayuntamientos el dictamen por el que se modifican varios artículos de la Constitución de Veracruz, para otorgar a la gobernadora Rocío Nahle la atribución de nombrar y remover al o la Fiscal General del Estado. Además, se reduce de nueve a cuatro años la duración del cargo, con posibilidad de ser ratificado por un segundo periodo.

Para que la reforma cobre vigencia se requiere el aval de la mitad más uno de los Ayuntamientos. Aunque la ley establece un plazo de un mes para que los Cabildos envíen sus actas de aprobación, este miércoles se presentará el informe en manos de la Secretaría General del Congreso.

Los cambios serán constitucionales una vez que el decreto se publique en la Gaceta Oficial del Estado y si la gobernadora Nahle así lo determina se podría iniciar el proceso para la remoción de la actual fiscal Verónica Hernández Giadáns.

¿Qué dice el dictamen?

• Artículo 33: El Congreso votará el nombramiento del fiscal por mayoría calificada, a propuesta del Ejecutivo.

• Artículo 49: Se convierte en atribución de la gobernadora proponer, remover y ratificar a la persona titular de la FGE, notificando al Congreso.

• El Congreso deberá resolver la propuesta en un plazo de cinco días hábiles; si no se pronuncia, se entenderá aprobada.

• En caso de rechazo, la gobernadora enviará una segunda propuesta bajo el mismo procedimiento. Si tampoco se valida, el Ejecutivo podrá hacer el nombramiento directamente.

• La persona titular de la FGE podrá ser removida por causas graves; el Congreso podrá objetar la remoción con la misma votación requerida para su nombramiento.

• El cargo durará cuatro años, con posibilidad de reelección por un periodo adicional del mismo tiempo.

Requisitos para ser titular de la FGE: