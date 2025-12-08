Congreso nombrará hoy a la persona que encabezará la Fiscalía de Veracruz tras renuncia de Hernández Giadáns

diciembre 8, 2025

Isabel/Xalapa, Ver.– El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Esteban Bautista, confirmó que, tras la renuncia de la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, este mismo lunes 8 de diciembre se designará a quien asumirá la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Ya renunció; el Congreso tiene que poner a alguien ahí ya que se haga cargo, hoy mismo se le va a tomar la protesta”, declaró el legislador, quien señaló que la dimisión de Hernández Giadáns se dio “por motivos personales”.

Bautista Hernández evitó confirmar si la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre será la próxima fiscal; sin embargo, adelantó que este mismo día se dará entrada a la solicitud de licencia de quien —de acuerdo con versiones políticas— podría ser nombrada para encabezar la institución.

Nuevo fiscal estará “a prueba” un año, afirma Jucopo

El diputado explicó que la persona que resulte designada este lunes tendrá un periodo inicial de evaluación. Aunque la ley establece un nombramiento por cuatro años, precisó que el Congreso prevé someter al nuevo titular a un año de desempeño condicionado.

“Estará a prueba un año, y en caso de que el virtual fiscal dé resultados, se va a ratificar por cuatro años, y si no, se hará un cambio”, indicó.

Bautista agregó que esta tarde se definirá si será una mujer u hombre quien asuma la FGE, y subrayó que el perfil que buscan es alguien con capacidad, ética y firmeza:

“Queremos una persona con carácter, preparada, una persona que tenga una conducta intachable. Ya quien quede será el responsable de dar la opinión de los temas que queden”.