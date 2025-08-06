Propone diputada fortalecer leyes en prevención de sobrepeso y obesidad

agosto 6, 2025

Xalapa, Ver., 05 de agosto de 2025.- Para favorecer el combate al sobrepeso y la obesidad, principalmente en niñas, niños y adolescentes, la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar presentó ante la Diputación Permanente una Iniciativa para actualizar las leyes estatales de Educación, Salud y Orgánica del Municipio Libre a fin de incorporar planes y programas que abonen a disminuir esta condición.

Al hacer uso de la tribuna, la legisladora dijo que en el nivel nacional Veracruz ocupa los primeros lugares en diabetes con un aumento en los casos del tipo 2, relacionada con la obesidad y otros factores, según datos de la Federación Mexicana de Diabetes, A. C.

“Enterarnos de esta información debe preocuparnos como veracruzanos para adoptar medidas preventivas y establecer programas de promoción de la salud, a fin de combatir la obesidad y sus consecuencias”, expresó la legisladora.

La iniciativa propone que se establezca en la Ley de Educación del estado que en escuelas de educación básica y de media superior se implementen programas de educación sobre salud y nutrición y adopción de hábitos alimenticios saludables para evitar factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad.

Asimismo, en la Ley de Salud de Veracruz, la atribución del gobierno para la orientación y vigilancia en materia de nutrición, mediante el fomento de hábitos alimenticios saludables.

Respecto a la Ley Orgánica del Municipio Libre, la iniciativa prevé que los ayuntamientos también realicen estudios y programas de investigación, capacitación en materia de salud, especialmente orientados a la prevención de factores de riesgo, la promoción de la adopción de hábitos alimenticios saludables, el fomento de actividades físicas y deportivas, además de colaborar con las autoridades competentes en campañas contra sobrepeso y obesidad.

Para su estudio y análisis, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia, de Educación y Cultura y de Gobernación.