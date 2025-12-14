PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM FIRMA RESTITUCIÓN DE TIERRAS, INAUGURA CENTRO LIBRE PARA MUJERES Y CONVERSA CON JÓVENES EN GIRA POR CHIHUAHUA

diciembre 14, 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una intensa gira por Chihuahua para impulsar proyectos prioritarios en beneficio de los pueblos originarios, de las mujeres y de jóvenes del estado.

En Santa Tulita, Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, firmó el decreto para restituir más de 3 mil hectáreas de tierras al pueblo ódami.

En Ciudad Juárez, inauguró, en un emotivo encuentro, el segundo Centro LIBRE, donde ante niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades reafirmó su compromiso: «Es tiempo de mujeres sin violencia», además de que señaló que las mujeres pueden ser lo que ellas quieran.

Y finalmente, de igual forma en Ciudad Juárez, conversó con las y los estudiantes del nuevo CBTIS que abrirá sus puertas en febrero, para que haya más preparatorias que queden cerca de la casa.

