Presentan solicitud de Juicio Político contra Adán Augusto

septiembre 22, 2025

La diputada federal suplente por el PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó este lunes ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández, con el propósito de que sea investigado por su presunta relación con el grupo criminal La Barredora durante su administración como gobernador de Tabasco.

La demanda solicita la destitución e inhabilitación hasta por 20 años del senador, así como la posible apertura de procesos penales.

La legisladora, quien ingresó la petición en calidad de ciudadana, acudió a la Secretaría General de la Cámara Baja, donde fue recibida por el secretario general, Mauricio Farah.

“Este lunes, presenté demanda de juicio político en la Cámara de Diputados en contra del senador Adán Augusto López Hernández, por presuntos actos y omisiones que favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco”, declaró Pérez Jaén ante medios de comunicación.

La demanda se respalda en informes de inteligencia militar filtrados tras el hackeo a servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional por el colectivo Guacamaya. En dichos documentos se señala que López Hernández habría permitido, encubierto o beneficiado a redes criminales en Tabasco, particularmente a La Barredora, organización presuntamente liderada por Hernán “N”, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de 2019 a 2024, actualmente bajo custodia federal.

De acuerdo con la querella, mientras López Hernández encabezaba la gubernatura (2019-2021), reportes militares fechados el 2, 22 y 25 de febrero de 2021, así como el 22 de marzo del mismo año, habrían advertido al gobierno federal sobre las actividades ilícitas de Bermúdez y su vínculo con la organización delictiva.

Pérez Jaén sostuvo que el exgobernador habría incurrido en tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento, al tener conocimiento de los hechos y no dar parte a las autoridades correspondientes.