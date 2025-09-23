Como “mafufadas” califica Adán Augusto denuncia de “Alito” ante autoridades de México y EU del ‘Cártel de Macuspana’

septiembre 23, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, afirmó que la bancada de Morena está concentrada en el trabajo legislativo y no en “mafufadas” ni en señalamientos que buscan distraer el debate.

Lo anterior, al referirse a los declaraciones de Alejandro Moreno, presidente del PRI, quien lo denunció ante el FBI y la DEA por formar parte del “Cártel de Macuspana”, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros no hacemos caso de mafufadas, estamos enfocados en lo que realmente le importa al pueblo: las reformas que garanticen justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho”, enfatizó el coordinador de Morena.

En entrevista, López Hernández fue cuestionado sobre el conversatorio y la discusión pendiente en comisiones unidas respecto a la reforma a la Ley de Amparo.

El legislador morenista respondió que el próximo martes deberá desahogarse el tema y, de no presentarse contratiempos, se votará al día siguiente en el pleno.

El también exsecretario de Gobernación señaló que la oposición ha recurrido a descalificaciones y rumores, pero insistió en que Morena no se distraerá con dichos ajenos al trabajo parlamentario.

“Quienes quieran enredar las cosas con ocurrencias, están en su derecho; nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad legislativa”, recalcó.

De esta forma, el coordinador de los senadores de Morena dejó en claro que la prioridad de su bancada es avanzar en la agenda de reformas sin atender lo que calificó como intentos de distracción.