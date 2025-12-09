Adán Augusto entrega cajas cerradas con el libro de AMLO ‘Grandeza’

diciembre 9, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, entregó de manera masiva a los senadores de Morena el libro Grandeza, del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con un giro: los legisladores deberán hacerse cargo de su venta.

Cada senador recibió en promedio 12 cajas del ejemplar.

Cada caja contiene 20 libros y tiene un precio de venta de 329 pesos, lo que significa que la entrega masiva representa un valor aproximado de 78,960 pesos para cada una y uno de los 67 legisladores, para un total aproximado de 5 millones 290 mil 320.

Fuentes del Senado confirmaron que no se trata de un regalo gratuito, sino que el costo de los libros se descontará de las prerrogativas individuales de cada senador o del presupuesto de la bancada.

En otras palabras, los legisladores deberán vender los ejemplares si desean recuperar el monto correspondiente.

La medida ha generado comentarios dentro y fuera del Senado por el elevado número de libros y el costo total involucrado.

Este movimiento fue interpretado como una estrategia para difundir la figura de López Obrador entre los legisladores de su partido, asegurando que cada senador participe activamente en la promoción del libro, en lugar de limitarse a recibirlo como un regalo.