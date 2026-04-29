Presa Yuribia no puede ser rehén de nadie, se privilegia el diálogo 

abril 29, 2026

*Gobernadora recuerda que está penado el delito de extorsión en cualquiera de sus modalidades

Yhadira Paredes/Papantla, Ver.- Ante el amago de pobladores del Tatahuicapan de cerrar las válvulas de la presa Yuribia que surte de agua a los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, en demanda de un camión recolector de basura, la gobernadora Rocío Nahle García recordó que las autoridades municipales cuentan con presupuesto para atender las demandas de la población.

“Yo creo que los alcaldes tienen presupuesto para servicios, para que compren sus camiones de basura y les llegan diferentes fondos, es cuestión de que ellos se administren, nosotros estamos ayudando, pues en las carreteras estatales, en los caminos saca cosechas, los caminos artesanales”.

Sin embargo, adelantó que la Comisión Estatal de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) está dando mantenimiento a la presa Yuribia, pero también el municipio tiene que hacer lo propio.

Sobre la temporada de estiaje, época en que siempre se usa la Presa Yuribia como rehén para obtener beneficios, la gobernadora respondió:

“Siempre con diálogo, con ellos se habla, hay entendimiento, pero no pueden secuestrar para dañar a más personas, hay un cambio en el país de leyes, la extorsión, cualquier tipo de extorsión es un delito, federal, penado, con cárcel, que no queremos eso para nadie”,