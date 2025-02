Por sobreproducción el jitomate está muy barato

febrero 17, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Una sobreproducción de jitomate que no se pudo exportar, derivó en la venta del producto a precios muy económicos, aseveró Gerardo Guerrero Méndez, vicepresidente agroindustrial de Canacintra Xalapa.

En entrevista dijo que el jitomate, actualmente se encuentra al alcance de todo el público consumidor, pues su precio está muy por debajo de otras temporadas.

«Los productos ahorita están bajos, tenemos ahorita una sobreproducción de jitomate que no se pudo canalizar, no se pudo exportar y está muy económico, está al alcance todos aún por cajas, por taras».

Indicó que actualmente en la Central de Abastos de Xalapa se puede adquirir una tara de 30 kilos por mil o mil 200 pesos, por lo que los comerciantes están ganando muy poco o incluso están perdiendo.

“El tomate como viene de Sinaloa casi no aguanta son dos días de camino, por eso es casi no aguanta aquí en el puesto y cuando está barato no se gana en los jitomates se pierde”.

Sin embargo, el integrante de Canacintra y empresario agroindustrial consideró que en estos meses el tema del cambio climático y la falta de agua podrá “pegar” en el precio de los productos.

«Tenemos el problema del cambio climático y estoy seguro de que si nos va a pegar a todos, sobre todo al campo, como no va a haber suficiente agua para producir entonces si se van a encarecer los productos».

Confió en que no haya escasez de productos, pero sí habrá un aumento en sus precios, por lo que se debe tomar conciencia de cuidar el agua desde casa.