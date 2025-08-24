Aumenta producción y calidad de plátano macho, precio se mantiene estable

agosto 24, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Comerciantes de frutas y verduras reconocen un incremento considerable en la venta de plátano macho, principalmente a que los precios se mantienen estables.

Al respecto, el vendedor Jesús Alberto González Ramírez señaló que la producción ha aumentado, lo que permite ofrecer a los consumidores finales un costo accesible, cuando menos hasta el mes de diciembre.

“Últimamente se ha vendido un poco más que antes. La gente lo busca mucho porque está muy dulce, y les sirve bastante para lo que lo quieren”, explicó.

Destacó que el producto que se comercializa en la región de Xalapa proviene principalmente de Martínez de la Torre y Casitas, zonas conocidos por su calidad en la producción.

Con relación a los precios, dijo que “ha sido inestable, a comparación de hace unas dos o tres semanas, sí está más caro. Por las lluvias que entraron el mes pasado, subió mucho el precio”.

Actualmente, el plátano en racimo se ofrece a 12 pesos el kilo, mientras que despencado se vende en 14 pesos el kilo.

“Antes lo teníamos a 10 pesos el racimo y 13 despencado. Incluso la semana pasada llegó a estar en 15 pesos por kilo”.

Finalmente, dijo que la producción en la región se mantiene activa, con plátano de buena calidad.