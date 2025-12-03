Senado elige a Ernestina Godoy nueva titular de la FGR

diciembre 3, 2025

Durará 9 años en el cargo, sin reelección

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El pleno del Senado eligió este miércoles a Ernestina Godoy Ramos con 97 votos en pro de 127 emitidos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para un periodo de nueve años, en sustitución de Alejandro Gertz Manero.

Con el respaldo mayoritario de la Cámara Alta, Godoy Ramos se impuso frente a las otras dos integrantes de la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum:

• Maribel Bojórquez Beltrán, abogada con experiencia en materia penal y administrativa, con trayectoria en diversas dependencias federales, y

• Luz María Zarza Delgado, exconsejera jurídica del gobierno del Estado de México y especialista en derecho administrativo y constitucional.

Tras confirmarse su designación, Godoy protestó de inmediato ante el pleno y asumió formalmente la conducción del Ministerio Público Federal.

Minutos antes, durante su comparecencia ante las y los senadores, la ahora fiscal general delineó los ejes de su gestión y lanzó un mensaje directo: la justicia —dijo— no será utilizada como herramienta de persecución política, pero tampoco será un espacio donde los responsables de delitos encuentren protección.

“No vamos a fabricar culpables. No habrá persecución política. Pero tampoco habrá impunidad”, sostuvo.

Godoy Ramos afirmó que su mandato estará guiado por el equilibrio entre el combate al delito y el respeto pleno a los derechos humanos, al anunciar que bajo su dirección la FGR no incurrirá en “acciones parciales ni con tintes políticos”.

“Quien ha cometido un delito debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado. Y quien haya sido víctima debe saber que será protegida, defendida y el daño reparado. Pero también manifiesto que no se acusará a nadie injustamente”, expresó.