Pobladores entraron a mi casa, no soy delincuente: vecina de Pacho Viejo

enero 28, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Una noche de caos y furia civil se vivió en la localidad de Pacho Viejo, Coatepec, donde un grupo de pobladores, presuntamente hartos de la inseguridad, irrumpió en un domicilio para extraer e incendiar objetos que señalaron como producto de diversos robos.

En medio del tumulto, María Julia Campos Reyes, habitante del inmueble, denunció haber sido víctima de agresiones y señalamientos injustos por parte de la multitud y las autoridades presentes.

De acuerdo con el testimonio de Campos Reyes, los hechos ocurrieron mientras ella regresaba de su jornada laboral. Al llegar a su hogar, se encontró con una multitud que incluía a vecinos y elementos policiales, quienes ya habían ingresado por la fuerza a la vivienda.

“Mi puerta tiene la patada marcada», relató María Julia, detallando que la muchedumbre sacó ropa y un colchón de una habitación contigua para prenderles fuego en la vía pública.

La afectada sostiene que la ira de la población se dirigía originalmente hacia una pareja que rentaba un cuarto junto al suyo. Sin embargo, Julia fue blanco de acusaciones de complicidad por parte de algunos vecinos y de una presunta representante del Ministerio Público.

“Me decían que era cómplice por prestarles un colchón», explicó, subrayando que las fotos de su persona han sido difundidas en grupos de mensajería bajo el calificativo de «rata».

Incluso denunció que fue confundida por un vecino con una mujer llamada «Sandra», presuntamente involucrada en actos ilícitos, por lo que tuvo que mostrar su identificación oficial a los oficiales para desmentir la acusación.

Pese a la hostilidad, Campos Reyes permitió que los elementos de seguridad revisaran su habitación privada para demostrar su inocencia. Según su declaración, los oficiales no hallaron ningún objeto ilícito en su pertenencia.

“Yo les dije: revisen todo lo que quieran… afortunadamente, a mí no me encontraron nada», puntualizó María Julia, quien asegura llevar casi tres años viviendo en el lugar sin incidentes previos de este tipo.

La vecina hizo un llamado a la comunidad para no generalizar y a las autoridades para actuar contra los verdaderos responsables basándose en pruebas.

“Si ya tienen las pruebas, deben venir (por ellos) saben dónde viven», señaló, lamentando que su reputación se vea afectada simplemente por compartir el mismo techo con los señalados.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre posibles detenciones o el saldo total de los daños tras la intervención ciudadana en este domicilio.